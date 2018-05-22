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    Одесити здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з таїландського боксу

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    Одесити здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з таїландського боксу

    У змаганнях приймали участь 400 спортсменів

    Одеські спортсмени завоювали дві золоті та одну бронзову медалі на чемпіонаті світу з таїландського боксу муей-тай в Мексиці. Про це повідомив департамент інформації міської ради.

    Так, Ігор Любченко (вагова категорія 63,5 кг) і Цотне Рогава (+91 кг) стали чемпіонами. На рахунку Анатолія Суханова (81 кг) - бронзова медаль чемпіонату.

    У змаганнях, що пройшли в місті Канкун, взяли участь понад 400 спортсменів у складі 77 команд.

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    Одесити здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з таїландського боксу
    Одесити здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з таїландського боксу
    Одесити здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з таїландського боксу

    Збірна України посіла третє місце в загальнокомандному заліку. Всього представники збірної України завоювали 4 золотих, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

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