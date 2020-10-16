Одеситів попередили про відключення водопостачання
16 жовтня до 22:30 припинено подачу води деяким споживачам ж/м «Котовського»
«Інфоксводоканал» продовжує заміну застарілих мереж і обладнання.
Наразі завершується оновлення ділянки квартального водопроводу по вулиці Семена Палія в районі будинку №70/1.
У зв'язку з цим 16 жовтня 2020 року до 22:30
припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Семена Палія, 60-78,
- вул. Марсельська, 29, 31,
- вул. Ростовська 2, 4.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).