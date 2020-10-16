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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    16 жовтня до 22:30 припинено подачу води деяким споживачам ж/м «Котовського»

    «Інфоксводоканал» продовжує заміну застарілих мереж і обладнання.

    Наразі завершується оновлення ділянки квартального водопроводу по вулиці Семена Палія в районі будинку №70/1.

    У зв'язку з цим 16 жовтня 2020 року до 22:30

    припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

    • вул. Семена Палія, 60-78,
    • вул. Марсельська, 29, 31,
    • вул. Ростовська 2, 4.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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