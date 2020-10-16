Тисяча гривень за голос: в Одесі викрили «сітку» підкупу виборців



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Поліція затримала в Одесі голову виборчої комісії

За голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень

Поліція затримала за підкуп виборців голову виборчої комісії в Одесі та місцевого мешканця. Голова комісії у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Під час слідчих дій вилучено майже $45 000, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців. За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ – скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата», – розповів Клименко.

Зазначається, що підозрюваного впіймали під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу українців.

До слова, 15 жовтня ЦВК сформувала новий склад Одеської міської виборчої комісії.

Перед цим Центральна виборча комісія достроково розпустила Одеський територіальний виборчком через «численні порушення законодавства».

Раніше Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію ряду кандидатів на посаду міського голови Одеси, серед яких кандидати з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Як відомо, на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів.

Нагадаємо, партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі.

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня.