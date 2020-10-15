ЦВК сформувала новий склад Одеської міської виборчої комісії



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Цього тижня ЦВК розпустила Одеський територіальний виборчком через «численні порушення законодавства»

Новий склад комісії сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій в кількості 18 осіб

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Рішення прийнято у зв'язку з достроковим припиненням комісією повноважень всього складу зазначеної ТВК.

У відомстві заявили, що новий склад комісії сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій в кількості 18 осіб.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія достроково розпустила Одеський територіальний виборчком через «численні порушення законодавства».

Раніше Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію ряду кандидатів на посаду міського голови Одеси, серед яких кандидати з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Як відомо, на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів.

Нагадаємо, партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі.

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня.