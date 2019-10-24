Одеситів запрошують на Дні польського бізнесу в Україні
Одесити можуть стати учасниками Міжнародного форуму «Дні польського бізнесу в Україні»
14 листопада 2019 року в м. Києві відбудеться XI Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні».
Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні» – це масштабна подія, яка вже шостий рік поспіль проходитиме в Києві та традиційно стане місцем зустрічі представників влади й бізнесу України і Польщі, які зберуться на одному майданчику з метою пошуку нових шляхів співпраці та налагодження партнерських взаємовідносин.
Цьогорічний форум у Києві стане платформою для обговорення таких важливих та актуальних тем, як:
- Торгово-економічне партнерство України та Польщі – чи зміняться економічні та інвестиційні пріоритети обох країн?
- Велика приватизація та відкриття вільного ринку землі в Україні – чи готовий польський бізнес до економічно-фінансової експансії;
- Будівельні та інфраструктурні проекти – пошук синергії;
- Перспективи розширення вантажних залізничних перевезень, запуску проектів з вагонобудування та створення спільних ремонтно-сервісних центрів;
- Переробна галузь – перспективи для спільних інвестиційних проектів;
- Польський досвід та польські технології для енергоощадних проектів в Україні та інші.
XI Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні» традиційно пройде патронатом Посольства Республіки Польща в Україні.
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 4 , готель «Україна».
Додаткова інформація та реєстрація на сайті організатора: http://bit.ly/35dGdnA