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    Одеситів запрошують на Дні польського бізнесу в Україні

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    Одеситів запрошують на Дні польського бізнесу в Україні

    Одесити можуть стати учасниками Міжнародного форуму «Дні польського бізнесу в Україні»

    14 листопада 2019 року в м. Києві відбудеться XI Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні».

    Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні» – це масштабна подія, яка вже шостий рік поспіль проходитиме в Києві та традиційно стане місцем зустрічі представників влади й бізнесу України і Польщі, які зберуться на одному майданчику з метою пошуку нових шляхів співпраці та налагодження партнерських взаємовідносин.

    Цьогорічний  форум у Києві стане платформою для обговорення таких важливих та актуальних тем, як:

    • Торгово-економічне партнерство України та Польщі – чи зміняться економічні та інвестиційні пріоритети обох країн?
    • Велика приватизація та відкриття вільного ринку землі в Україні – чи готовий польський бізнес до економічно-фінансової експансії;
    • Будівельні та інфраструктурні проекти – пошук синергії;
    • Перспективи розширення вантажних залізничних перевезень, запуску проектів з вагонобудування та створення спільних ремонтно-сервісних центрів;
    • Переробна галузь – перспективи для спільних інвестиційних проектів;
    • Польський досвід та польські технології для енергоощадних проектів в Україні та інші.

    XI Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні» традиційно пройде патронатом Посольства Республіки Польща в Україні.

    Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 4 , готель «Україна».

    Додаткова інформація та реєстрація на сайті організатора: http://bit.ly/35dGdnA

     

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