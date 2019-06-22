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    Одеситів запрошують на велике свято здорового способу життя

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    Одеситів запрошують на велике свято здорового способу життя

    В Одесі відбудеться фестиваль «Живи активно!»

    У суботу, 6 липня 2019 року, у Міському саду відбудеться фестиваль здорового і активного способу життя «Живи активно!».

    Час проведення фестивалю - з 12:00 до 17:00.

    Вхід і всі заходи фестивалю - безкоштовні.

    Гості фестивалю зможуть отримати консультації кардіолога, дієтолога, ортопеда, окуліста, сімейного лікаря, алерголога і лікарів інших спеціальностей. Кваліфіковані фахівці розкажуть, як вести здоровий спосіб життя і зберігати гарне самопочуття в будь-якому віці. Для батьків відбудеться лекція з питань вакцинації.

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    У зоні «Вимірювання» можна буде визначити рівень артеріального тиску і цукру крові, зробити електрокардіограму, дізнатися, як знизити ризик переломів, попередити інфаркт, інсульт, цукровий діабет, визначити рівень професійного вигорання, пройти анонімне експрес-тестування на ВІЛ.
    На майстер-класах і відкритих заняттях фестивалю досвідчені інструктори допоможуть кожному вибрати найбільш цікавий і корисний вид фізичного навантаження.

    Для наймолодших учасників фестивалю буде організовано активний відпочинок, спортивні змагання, захоплюючі розваги і майстер-класи.

    Фестиваль організований Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» за підтримки департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров'я.

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