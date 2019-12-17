Одеситка вдарила поліцейську по обличчю, коли почула зауваження



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За напад на поліцейську одеситці загрожує до п’яти років позбавлення волі

На вимогу припинити порушувати громадський порядок жінка вдарила співробітницю поліції по обличчю. В результаті протиправних дій поліцейська отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Вночі на лінію «102» надійшло телефонне повідомлення про домашнє насилля. У дворі будинку на вулиці 40 років оборони Одеси, куди поліцейські прибули за викликом, гучно «відпочивала» компанія.

На вимогу припинити порушення публічного порядку її учасники почали конфліктувати, а коли зауваження зробила жінка-поліцейський, одна з «відпочиваючих» кинулася до неї і вдарила в обличчя рукою із затиснутим в ній телефоном. Відповідно до висновку медиків, зловмисниця перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження. Порушниці повідомлено про підозру за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці. Триває слідство.