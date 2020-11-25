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    Керівник колонії на Київщині підозрюється в розтраті державних коштів (фото)

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    Правоохоронці повідомили про підозру керівнику виправної колонії - Керівник колонії на Київщині підозрюється в розтраті державних коштів (фото)
    Правоохоронці повідомили про підозру керівнику виправної колонії
    Фото: Нацполіція

    Посадовець встановив собі надбавки за особливі умови праці та високі досягнення

    Працівники Слідчого управління поліції Київської області за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили злочинну діяльність посадовця однієї з виправних колоній Київщини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що посадовець, користуючись своїми повноваженнями, видав наказ про встановлення собі надбавок за особливі умови праці та високі досягнення.

    Таким чином, упродовж 6 місяців виконуючий обов'язки директора однієї з державних установ безпідставно отримував доплати.

    Крім того, зловмисник виніс наказ про виділення собі автомобіля для використання у службових цілях, проте не мав на це відповідного права. Так, за рахунок коштів державного підприємства розтрачено пального на загальну суму понад 30 тисяч гривень.

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    Керівник колонії на Київщині підозрюється в розтраті державних коштів (фото)
    Керівник колонії на Київщині підозрюється в розтраті державних коштів (фото)
    Керівник колонії на Київщині підозрюється в розтраті державних коштів (фото)

    Слідчі зібрали достатньо доказів його злочинної діяльності та за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Також, працівники поліції звернулись до суду з клопотаннями про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про накладення арешту на майно підозрюваного.

    Крім того, підготовлено клопотання про відсторонення службової особи від посади.

    За скоєне посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина колонія
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