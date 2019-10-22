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    В Одесі на минулому тижні народилися 177 малюків

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    В Одесі на минулому тижні народилися 177 малюків

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 177 немовлят, у тому числі дві пари близнюків.

    Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули чисельну перевагу над дівчатками - на світ з'явилися 93 маленьких одесита і 84 юні одеситки.

    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 55 малюків.

    В даний час прийом вагітних і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти: №1, №2, №4 та №7.

    Роботу пологового будинку №5, де в даний час проводяться щорічна дезінфекція та косметичний ремонт, планується відновити з 4 листопада 2019 року.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що заради розваги 12-річні хлопці забили людину до смерті.

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