Одеська дитяча лікарня отримала новітнє реанімаційне обладнання



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За рахунок міського бюджету Одеси закуплені інкубатори для новонароджених і дихальна апаратура для дитячої лікарні імені Резніка

Для відділення реанімації новонароджених дитячої міської лікарні ім. акад. Б.Я. Резніка придбано новітнє медичне обладнання. З міського бюджету Одеси в рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я» на закупівлю обладнання виділено близько 4 мільйонів гривень.

Лікарня отримала два інкубатори для новонароджених Atom Dual Incu I виробництва Японії. Це унікальний інкубатор інтенсивної терапії останнього покоління, що трансформується у відкриту реанімаційну систему, що забезпечує оптимальні умови для реанімації, виходжування та догляду за новонародженими.

Перетворення інкубатора в реанімаційний столик і назад відбувається протягом декількох секунд - медпрацівникові досить натиснути кнопку. Також плавно опускається бокова стінка інкубатора і регулюється по висоті столик, де знаходиться дитина, що забезпечує максимальну зручність проведення медичних маніпуляцій.

Інкубатор обладнаний активними подвійними стінками, а система циркуляції повітря забезпечує постійний рух теплого повітря від стінки до стінки. Це забезпечує рівномірний обігрів новонародженого в інкубаторі і зводить до мінімуму конвекційну втрату тепла. Навіть при відкритій передній панелі доступу температура повітря всередині інкубатора не падає завдяки потоку теплого повітря, спрямованого знизу вгору.

Наявний електростатичний фільтр набагато краще очищає повітря, що надходить до інкубатора, ніж звичайні повітряні фільтри. В інкубаторі висувається спеціальна поличка, куди поміщається рентгенівська плівка. За допомогою наявного у відділенні мобільного рентгенапарату можливе проведення рентгенологічного обстеження новонародженого безпосередньо всередині інкубатора, що запобігає тепловтратам і забезпечує для малюка максимально комфортне середовище.

«Таких суперсучасних інкубаторів для новонароджених в Україні всього п'ять, і два з них знаходяться в Одесі. Завдяки увазі міської влади до питань охорони здоров'я сьогодні лікарня оснащена медичним обладнанням світового рівня», - зазначила головний лікар дитячої міської лікарні ім. Резніка Тетяна Рижикова.

Крім інкубаторів, для лікарні закуплений апарат INFANT FLOW SIPAP виробництва США. Апарат використовується для проведення неінвазивної, тобто такої, що не вимагає введення дихальної трубки, штучної вентиляції легенів у новонароджених та дітей, які страждають на синдром дихальної недостатності. Наявність спеціального генератора, через який здійснюється подавання киснево-повітряної суміші в дихальні шляхи пацієнта, підтримує тиск у дихальних шляхах на постійному рівні. Сучасні технології, які використовуються в апараті, дозволяють зменшити тривалість апаратної вентиляції і частоту ускладнень при вентиляції легенів у недоношених новонароджених.

У лікарні Резніка відповідно до світових стандартів проводять виходжування недоношених новонароджених, зокрема й з екстремально низькою масою тіла - від 500 грамів. У рамках міської програми «Здоров'я» тут проводиться безкоштовне забезпечення медикаментами ургентних пацієнтів.