Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста
Гроші отримає кожен мобілізований одесит
фото з відкритих джерел

Інші українські міста закликають приєднатися до такої практики

Одеська міська рада прийняла рішення про виділення 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста. Про це розповів у своєму виступі народний депутат та ініціатор рішення Олексій Гончаренко.

«Не тільки зброя, не тільки речі загальні, але і підтримка кожного конкретного Героя, який з Одеси. Це має бути завданням одеської громади», – заявив депутат.

Гончаренко також подякував за те, що та програма, яку він ініціював, щодо виділення одноразової матеріальної допомоги кожному мобілізованому з Одеси підтримали і депутати, і міський голова. Приєднатись до такої практики грошових виплат закликають також інші міста України.

Нагадаємо, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

До слова, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

Читайте також: Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
Теги: депутат Одеса гроші Олексій Гончаренко мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста
Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
На дорогах Одещини знято всі обмеження руху
На дорогах Одещини знято всі обмеження руху
СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі
СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі
В Одесі відновлено роботу котельні, де ураган обвалив 100-метрову трубу (фото)
В Одесі відновлено роботу котельні, де ураган обвалив 100-метрову трубу (фото)
Одещина змінює формат навчання у школах та дитсадках
Одещина змінює формат навчання у школах та дитсадках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
55K
На Київщині прогриміли вибухи
27K
Адвокати Лабазюка поставили у суді НАБУ у незручне становище
20K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах
12K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
11K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua