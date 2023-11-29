Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста

Інші українські міста закликають приєднатися до такої практики

Одеська міська рада прийняла рішення про виділення 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста. Про це розповів у своєму виступі народний депутат та ініціатор рішення Олексій Гончаренко.

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«Не тільки зброя, не тільки речі загальні, але і підтримка кожного конкретного Героя, який з Одеси. Це має бути завданням одеської громади», – заявив депутат.

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Гончаренко також подякував за те, що та програма, яку він ініціював, щодо виділення одноразової матеріальної допомоги кожному мобілізованому з Одеси підтримали і депутати, і міський голова. Приєднатись до такої практики грошових виплат закликають також інші міста України.

Нагадаємо, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

До слова, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.