Одеські малюки з особливими потребами отримали сертифікати на дельфінотерапію



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Одеські діти з особливими потребами отримали сертифікати на сеанси дельфінотерапії.

Вручення сертифікатів відбулося в урочистій обстановці після просвітницького шоу «Єдина планета» в залі для глядачів дельфінарію «Немо».

Як розповів директор департаменту внутрішньої політики Одеської міськради Олександр Жильцов, мерія щороку підтримує громадські організації, які об'єднують батьків дітей з інвалідністю.

«Третій рік поспіль міська влада надають подібну допомогу громадським організаціям, що допомагають дітям з особливими потребами», - розповів Олександр Жильцов.

Поспілкуватися з розумними і веселими морськими ссавцями зможуть 108 маленьких одеситів: 54 дитини з синдромом дауна з громадської організації «Сонячні діти» і стільки ж дітей, які хворіють на Дитячим церебральним паралічем з ГО «Особливі діти».

За словами ініціатора проекту «Світлі серця» Святослава Огренчук, без допомоги мерії більшість дітей не змогло б відвідати сеанси дельфінотерапії.

«Дитячий світ так вразливий і крихкий, і потребує постійного захисту дорослих, - упевнений інвалід першої групи по зору Святослав. - Як добре, що це розуміє міська влада і допомагає благодійного проекту «Світлі серця» здійснювати добрі справи. І нехай цим заходом ми не вирішили всі проблеми, з якими стикаються діти з особливими потребами нашого міста (а їх проживає у нас більше 3 тисяч), але те, що діти відчули себе щасливими, спілкуючись з дельфінами, і у деяких покращився стан здоров'я, і для кожного з них це не просто розвага, а цілий подарунок життя в їх непростих, монотонних і сірих буднях. Повірте, це вже немало».

Керівник організації громадської організації «Особливі діти» Ірина Шульга зазначає, що спілкування з дельфінами йде на користь не тільки самим дітям, а й їхнім батькам.

«Плавання з дельфінами точно покращує психоемоційний стан не тільки у дитини, а й у його батьків, - розповіла Ірина. - Я сама це бачу. Навіть коли просто дивишся, як вони плавають у басейні, не можеш стримати посмішку. Це досить дорога послуга, і ми дуже вдячні мерії і дельфінарію, що вони приділяють нам увагу».

У свою чергу в дельфінарії відзначають, що дельфінотерапія є одним з дієвих засобів на шляху реабілітації дітей та дорослих.

«Ми раді вже третій рік приймати міських дітей на сеансах дельфінотерапії, - розповіла керівник центру Наталія Василевська. - Для кого-то це перше знайомство з нашими підопічними, деякі були в минулому році і ми вже бачимо хороші результати ».

Джерело: Думская