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    Одеські пам'ятники обробляють від окислів на бронзі

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    Одеські пам'ятники обробляють від окислів на бронзі

    Фахівці КП «Сервісний центр» виконують роботи з обробки пам'ятників спеціальним засобом від оксидів на бронзі

    Фахівці комунального підприємства «Сервісний центр» у рамках експерименту приступили до робіт з обробки бронзових пам'ятників, які не є культурною спадщиною, спеціальним розчином.

    Передбачається, що цей засіб захистить бронзові пам'ятники або елементи пам'ятників від утворення зеленого нальоту (окислів), так званої патини.

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    Одеські пам'ятники обробляють від окислів на бронзі
    Одеські пам'ятники обробляють від окислів на бронзі

    Така процедура проводиться співробітниками підприємства вперше. Розчином уже обробили скульптурну групу «Петя і Гаврик», пам'ятник «Викрадення Європи», пам'ятник Отаману Головатому і пам'ятник Й. Дерібасу.

    Якщо експеримент буде вдалим, роботи будуть продовжені.

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