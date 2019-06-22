Одеські пам'ятники обробляють від окислів на бронзі



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Фахівці КП «Сервісний центр» виконують роботи з обробки пам'ятників спеціальним засобом від оксидів на бронзі

Фахівці комунального підприємства «Сервісний центр» у рамках експерименту приступили до робіт з обробки бронзових пам'ятників, які не є культурною спадщиною, спеціальним розчином.

Передбачається, що цей засіб захистить бронзові пам'ятники або елементи пам'ятників від утворення зеленого нальоту (окислів), так званої патини.

Така процедура проводиться співробітниками підприємства вперше. Розчином уже обробили скульптурну групу «Петя і Гаврик», пам'ятник «Викрадення Європи», пам'ятник Отаману Головатому і пам'ятник Й. Дерібасу.

Якщо експеримент буде вдалим, роботи будуть продовжені.