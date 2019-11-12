  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука

    • Розсилка
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука

    Вихованці Одеської спортшколи №17 вибороли призові місця на чемпіонаті зі стрільби з лука

    З 8 по 10 листопада 2019 року в Чернігові відбувся відкритий чемпіонат Чернігівської області зі стрільби з лука в приміщенні

    У змаганнях взяли участь 100 спортсменів у складі 16-ти команд із семи областей України та міста Києва.

    Одесу на чемпіонаті представляли вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №17».

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука

    За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли призові місця, зокрема:

    • Ткаченко Поліна - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети), 3 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети);
    • Цимбалюк Софія - 1 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети), 2 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети);
    • Коченко Влад - 1 місце (кваліфікаційний раунд в категорії молодші кадети), 2 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети);
    • Попов Георгій - 1 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети), 2 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети);
    • Проценко Кирило - 3 місце (категорія молодші кадети);
    • Федоренко Святослав - 3 місце (категорія кадети);
    • Івасьов Микола - 3 місце (олімпійський і кваліфікаційний раунди в категорії чоловіки);
    • Єрьоменко Анастасія - 3 місце (кваліфікаційний раунд у категорії кадети);- Вакеряк Ірина - 2 місце (олімпійський раунд «дуелі» в категорії кадети), 3 місце (кваліфікаційний раунд у категорії кадети);

    У командному заліку призерами стали:

    • Коченко Влад, Попов Георгій, Пушкін Артем - 1 місце (молодші кадети);
    • Ткаченко Поліна, Цимбалюк Софія, Мороз Аліна - 1 місце (молодші кадети);
    • Проценко Кирило, Проценко Ігор, Козаку Олександр - 2 місце (молодші кадети);
    • Вакеряк Ірина, Єрьоменко Анастасія, Федоренко Святослав - 2 місце (збірна команда).

    Переможці та призери відкритого чемпіонату були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.

    спорт школа одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ