Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука



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Вихованці Одеської спортшколи №17 вибороли призові місця на чемпіонаті зі стрільби з лука

З 8 по 10 листопада 2019 року в Чернігові відбувся відкритий чемпіонат Чернігівської області зі стрільби з лука в приміщенні

У змаганнях взяли участь 100 спортсменів у складі 16-ти команд із семи областей України та міста Києва.

Одесу на чемпіонаті представляли вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №17».

За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли призові місця, зокрема:

Ткаченко Поліна - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети), 3 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети);

Цимбалюк Софія - 1 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети), 2 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети);

Коченко Влад - 1 місце (кваліфікаційний раунд в категорії молодші кадети), 2 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети);

Попов Георгій - 1 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети), 2 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети);

Проценко Кирило - 3 місце (категорія молодші кадети);

Федоренко Святослав - 3 місце (категорія кадети);

Івасьов Микола - 3 місце (олімпійський і кваліфікаційний раунди в категорії чоловіки);

Єрьоменко Анастасія - 3 місце (кваліфікаційний раунд у категорії кадети);- Вакеряк Ірина - 2 місце (олімпійський раунд «дуелі» в категорії кадети), 3 місце (кваліфікаційний раунд у категорії кадети);

У командному заліку призерами стали:

Коченко Влад, Попов Георгій, Пушкін Артем - 1 місце (молодші кадети);

Ткаченко Поліна, Цимбалюк Софія, Мороз Аліна - 1 місце (молодші кадети);

Проценко Кирило, Проценко Ігор, Козаку Олександр - 2 місце (молодші кадети);

Вакеряк Ірина, Єрьоменко Анастасія, Федоренко Святослав - 2 місце (збірна команда).

Переможці та призери відкритого чемпіонату були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.