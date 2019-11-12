Одеські спортсмени стали призерами чемпіонату зі стрільби з лука
Вихованці Одеської спортшколи №17 вибороли призові місця на чемпіонаті зі стрільби з лука
З 8 по 10 листопада 2019 року в Чернігові відбувся відкритий чемпіонат Чернігівської області зі стрільби з лука в приміщенні
У змаганнях взяли участь 100 спортсменів у складі 16-ти команд із семи областей України та міста Києва.
Одесу на чемпіонаті представляли вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №17».
За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли призові місця, зокрема:
- Ткаченко Поліна - 1 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети), 3 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети);
- Цимбалюк Софія - 1 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети), 2 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети);
- Коченко Влад - 1 місце (кваліфікаційний раунд в категорії молодші кадети), 2 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети);
- Попов Георгій - 1 місце (олімпійський раунд у категорії молодші кадети), 2 місце (кваліфікаційний раунд у категорії молодші кадети);
- Проценко Кирило - 3 місце (категорія молодші кадети);
- Федоренко Святослав - 3 місце (категорія кадети);
- Івасьов Микола - 3 місце (олімпійський і кваліфікаційний раунди в категорії чоловіки);
- Єрьоменко Анастасія - 3 місце (кваліфікаційний раунд у категорії кадети);- Вакеряк Ірина - 2 місце (олімпійський раунд «дуелі» в категорії кадети), 3 місце (кваліфікаційний раунд у категорії кадети);
У командному заліку призерами стали:
- Коченко Влад, Попов Георгій, Пушкін Артем - 1 місце (молодші кадети);
- Ткаченко Поліна, Цимбалюк Софія, Мороз Аліна - 1 місце (молодші кадети);
- Проценко Кирило, Проценко Ігор, Козаку Олександр - 2 місце (молодші кадети);
- Вакеряк Ірина, Єрьоменко Анастасія, Федоренко Святослав - 2 місце (збірна команда).
Переможці та призери відкритого чемпіонату були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами.