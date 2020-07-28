Одеські спортсмени стали призерами турніру з триатлону



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Одеські триатлоністи показали високі результати на чемпіонаті України в Черкасах

З 24 по 26 липня 2020 року в Черкасах проходили чемпіонат України і Відкритий чемпіонат з триатлону (акватлону) серед вікових груп та учасників Дитячої триатлонної ліги України.



За нагороди боролися спортсмени з різних міст: Одеси, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Києва, Полтави, Львова, Харкова та Черкас.

Одесу на турнірах представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 6.

Під час змагань юні одеські триатлоністи показали високі результати. Серед кращих були відзначені спортсмени:

Заровна Олександра, 2004 р.н., майстер спорту України - 3 місце на чемпіонаті України та 1 місце на чемпіонаті Черкас;

Пясецький Владислав, 2003 р.н. - 1 місце на чемпіонаті Черкас;

Шманова Адель, 2009 р.н. - 1 місце на чемпіонаті Черкас.

Переможці та призери чемпіонату України та Відкритого чемпіонату з триатлону були нагороджені кубками, медалями, грамотами та іншими пам'ятними призами.

Спортсменів підготували тренери-викладачі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 6 Андрій Гладкий і Роман Вишневський.