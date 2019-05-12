Одеський школяр став призером Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук
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В'ячеслав Дюжини відзначений дипломом II ступеня
З 1 по 8 травня 2019 року в Києві проходив III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук.
Одесу в складі команди переможців обласного туру МАН, відділення екології та аграрних наук представляв учень 10-Є класу Одеської спеціалізованої школи № 40 I-III ступенів В'ячеслав Дюжинов.
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В'ячеслав Дюжинов
Юний одеський дослідник нагороджений дипломом II ступеня за роботу «Рослини для рекультивації як результат вивчення фітоценозів старого звалища». Керівник проекту - вчитель біології Варішева Тетяна.
Науково-дослідницька робота В'ячеслава Дюжинова визнана актуальною у вирішенні екологічних проблем великих міст.