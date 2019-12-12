В Одесі стартував другий сезон Одеської шкільної баскетбольної ліги



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88 команд з 52-х шкіл Одеси виступлять у другому сезоні Шкільної баскетбольної ліги

11 грудня 2019 року, в Одесі стартував другий сезон Одеської шкільної баскетбольної ліги (ОШБЛ).

У новому сезоні збільшилася кількість учасників змагань, які є частиною загальноміської Спартакіади. У Шкільній баскетбольній лізі візьмуть участь 88 команд, які представляють 52 школи міста.

Змагання ОШБЛ для дивізіонів «А» (10-11 класи) і «B» (8-9 класи) пройдуть у чотири етапи: перший - кваліфікація, першість районів; другий - чемпіонат міста, «Першість Чорного моря»; третій - плей-офф; четвертий - фінал.

Головним нововведенням другого сезону стане дивізіон «С», де змагатимуться наймолодші баскетболісти - учні 5-7-х класів. 14 команд цього дивізіону почнуть змагання відразу з другого етапу. За такою ж схемою пройдуть змагання і в дівчат у дивізіоні «D».

Під час змагань будуть визначені кращі гравці всіх команд, в тому числі для участі в «Матчі зірок».

У всіх районах проведуть першості з баскетболу 3х3 з міським та обласним фіналами. Кращі команди області отримають путівки на Всеукраїнський фінал Шкільної баскетбольної ліги 3х3.

Завершиться другий сезон Одеської шкільної баскетбольної ліги в середині березня.