Одеську митницю очолив Андрій Танцеров: що про нього відомо

У митній службі Андрій Танцеров почав працювати з 1999 року

Державна митна служба призначила нового керівника митниці Одеської області. Ним став Андрій Танцеров.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що Танцеров працював на посаді першого заступника управління митної служби в Одеській області з серпня 2020 року. До цього він був на цьому ж посту в харківській митниці.

Довідка: Андрій Танцеров народився у місті Харків. Має дві вищі освіти. Закінчив Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «економічна теорія» та Національну юридичну академію.

У митній службі почав працювати з 1999 року на посаді інспектора у відділі тарифів та вартості Східної регіональної митниці.

З 2001 року до 2007 року працював на інспекторських посадах вантажних відділів та відділів митного оформлення Східної регіональної та Харківської митниць.

З 2007 до 2010 року обіймав посаду заступника начальника відділу митного оформлення № 5 Харківської митниці.

З 2010 року до 2012 року працював на посадах начальника відділу митного оформлення № 4 та відділу митного оформлення № 5 митного поста «Товарний» Харківської обласної митниці.

З 2012 до 2015 року був начальником митного поста «Харків-автомобільний» Харківської обласної митниці та Харківської митниці Міндоходів.

У січні 2015 року Танцерова призначили першим заступником начальника Харківської митниці ДФС. З червня 2016 року був виконувачем обов'язків начальника. Після цього Танцерова перевели до Одеси.

Нагадаємо, 21 жовтня, в Одесі звільнили начальника митниці Дениса Пудрика та призначили повний аудит.

Наприкінці жовтня Пудрик заявив, що залишається на митниці на посаді заступника керівника.