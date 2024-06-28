Окупанти вдарили «Іскандером» по Одещині: фото наслідків
Наразі інформації про руйнування та постраждалих не надходило
Сьогодні, 28 червня, російські загарбники вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Одеській області. Про це інформує пресслужба Сил оборони Півдня.
«Російські терористи не припиняють ракетний терор південних регіонів України. Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно «Іскандер-М» із касетним зарядом, по Одещині», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.
Наразі інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Уточнюються збитки.
Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян.
Нагадаємо, у ніч на 26 червня окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.
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