Окупанти вдарили «Іскандером» по Одещині: фото наслідків

Наразі інформації про руйнування та постраждалих не надходило

Сьогодні, 28 червня, російські загарбники вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Одеській області. Про це інформує пресслужба Сил оборони Півдня.

«Російські терористи не припиняють ракетний терор південних регіонів України. Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно «Іскандер-М» із касетним зарядом, по Одещині», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.

Наразі інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Уточнюються збитки.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян.

Нагадаємо, у ніч на 26 червня окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.