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Окупанти вдарили по Одесі безпілотниками

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Одесі безпілотниками
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі над Одесою

Російські загарбники в ніч на 4 квітня атакували Одесу та Одеський район дронами-камікадзе. Про це повідомила Одеська районна військова адміністрація.

«Щойно ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БпЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття. Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти у соціальних мережах», – заявив голова Одеської РВА Юрій Крук.

За його словами, продовжується бойова робота українських військових, але можлива друга хвиля атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, після чого в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

До слова, завершилася 404-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Теги: ворог обстріл Одеса окупанти безпілотник

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