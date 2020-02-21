Поліцейські викрили малолітнього одесита у незаконному заволодінні транспортним засобом



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Вночі 12-річний хлопець завів «Nissan», припаркований біля одного з будинків на вулиці Святослава Ріхтера, і поїхав кататися

29-річний власник автівки пояснив правоохоронцям, що залишив ключі в машині і забув її зачинити.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Транспортний засіб працівники Малиновського відділу поліції розшукали за п’ять кварталів від місця злочину. Покатавшись, підліток припаркував легковик за гаражами і заснув у ньому.

«Хлопець не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами скоєних на території Одеси крадіжок. А тепер став ще й фігурантом справи про викрадення автомобіля, - зазначив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко. - Відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Оскільки підліток не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про вжиття відносно нього примусових заходів виховного характеру».



