Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
Обвал балкона стався 25 листопада на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області/Facebook

За попередніми даними, постраждалі жінки не є родичками – імовірно, одна прийшла в гості до іншої

В Одесі померла одна з жінок, які 25 листопада впали разом із балконом на вулиці Новосельського. Друга постраждала перебуває у відділенні інтенсивної терапії в стані середньої тяжкості. Про це повідомив Владислав Севергін, заступник медичного директора з хірургічної роботи одеської лікарні, куди доставили жінок, інформує «Главком».

Жінок доставили до лікарні після обвалу балкона на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91. За словами Севергіна, вони впали з третього на другий поверх.

Пацієнтка 1949 року народження перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікар зазначив, що в жінки була відкрита черепно-мозкова травма з пошкодженням головного мозку, множинні переломи ребер та правобічний пневмоторакс. Медики надали їй невідкладну допомогу, однак жінка померла приблизно за півтори-дві години після доставлення до лікарні.

Дві жінки, які перебували на балконі, провалилися на другий поверх і опинилися під завалом. Рятувальники визволили їх та передали медикам
Дві жінки, які перебували на балконі, провалилися на другий поверх і опинилися під завалом. Рятувальники визволили їх та передали медикам
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області/Facebook

Севергін уточнив, що на момент госпіталізації в постраждалої фіксували тиск 60 на 0 та відкриті ушкодження в потиличній ділянці голови.

Друга пацієнтка – жінка 1969 року народження – має множинні травми: переломи ребер справа з третього до 12-го, правобічний пневмо-гемоторакс, переломи поперечних відростків хребта, забійні рани кінцівок. Лікар описує її стан як важкий, але ближчий до середнього. Вона перебуває в реанімації, бо після падіння була в стані шоку – як фізичного, так і психологічного.

Пацієнтці провели обстеження та встановили дренування плевральної порожнини. Вона отримує всю необхідну терапію. Владислав Севергін сподівається, що завтра її переведуть до профільного відділення. За попередніми даними лікаря, постраждалі не є родичками – імовірно, одна прийшла в гості до іншої.

Нагадаємо, учора в Одесі жінки 1941 та 1969 років народження, які перебували на балконі, провалилися на другий поверх і опинилися під завалом. Рятувальники визволили їх та передали медикам.

Теги: лікар жінка травма Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають право на безоплатне лікування — принаймні так обіцяє держава. Але в реальності медичні гарантії часто закінчуються на порозі лікарні
«Гроші пішли за пацієнтом», який... вже не ходить. Історія пенсіонерки, що залишилася сам на сам з переломом
20 листопада, 10:00
Захисниця України стала мамою
Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки
10 листопада, 17:36
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
6 листопада, 10:09
Під час пластичної операції з імплантації сідниць у пацієнтки сталася зупинка серця
Трикратне перевищення дози анестезії. Столичний хірург підозрюється у смерті пацієнтки
4 листопада, 11:41
Екскерівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради отримали підозри
Привласнили понад 1,6 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Посадовці Одеської міськради отримали підозри
31 жовтня, 17:27
Підозрюваний схвалював проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ
Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру
31 жовтня, 11:12
Труханов отримав підозру за службову недбалість
Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: генпрокурор зробив заяву
29 жовтня, 08:55
Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
27 жовтня, 13:30
Трамп прокоментував результати медогляду
Трамп вперше розповів про результати свого останнього медогляду
27 жовтня, 13:18

Новини

Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
За хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах. В Одесі викрито суддю та адвокатку
За хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах. В Одесі викрито суддю та адвокатку
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі
Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua