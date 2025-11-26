Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі

За попередніми даними, постраждалі жінки не є родичками – імовірно, одна прийшла в гості до іншої

В Одесі померла одна з жінок, які 25 листопада впали разом із балконом на вулиці Новосельського. Друга постраждала перебуває у відділенні інтенсивної терапії в стані середньої тяжкості. Про це повідомив Владислав Севергін, заступник медичного директора з хірургічної роботи одеської лікарні, куди доставили жінок, інформує «Главком».

Жінок доставили до лікарні після обвалу балкона на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91. За словами Севергіна, вони впали з третього на другий поверх.

Пацієнтка 1949 року народження перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікар зазначив, що в жінки була відкрита черепно-мозкова травма з пошкодженням головного мозку, множинні переломи ребер та правобічний пневмоторакс. Медики надали їй невідкладну допомогу, однак жінка померла приблизно за півтори-дві години після доставлення до лікарні.

Дві жінки, які перебували на балконі, провалилися на другий поверх і опинилися під завалом. Рятувальники визволили їх та передали медикам фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області/Facebook

Севергін уточнив, що на момент госпіталізації в постраждалої фіксували тиск 60 на 0 та відкриті ушкодження в потиличній ділянці голови.

Друга пацієнтка – жінка 1969 року народження – має множинні травми: переломи ребер справа з третього до 12-го, правобічний пневмо-гемоторакс, переломи поперечних відростків хребта, забійні рани кінцівок. Лікар описує її стан як важкий, але ближчий до середнього. Вона перебуває в реанімації, бо після падіння була в стані шоку – як фізичного, так і психологічного.

Пацієнтці провели обстеження та встановили дренування плевральної порожнини. Вона отримує всю необхідну терапію. Владислав Севергін сподівається, що завтра її переведуть до профільного відділення. За попередніми даними лікаря, постраждалі не є родичками – імовірно, одна прийшла в гості до іншої.

