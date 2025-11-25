У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
Унаслідок інциденту постраждали дві жінки
У Одесі обвалився балкон на третьому поверсі житлового будинку. Унаслідок інциденту постраждали дві жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що жінки 1941 та 1969 років народження, які перебували на балконі, провалилися на другий поверх і під завалом. Рятувальники визволили їх та передали медикам.
Нагадаємо, у столиці стався небезпечний інцидент, що викликав обурення американського документаліста Крістовера Волтерса. Чоловік, який прибув до України, щоб знімати фільми та підтримувати таким чином нашу країну, впав разом з балконом.
Раніше на Закарпатті обвалився балкон у п’ятиповерхівці. Жінка померла на місці інциденту.
До слова, у Львові у 2023 році на проспекті Чорновола з будинку по вул. Під Дубом 2 – обвалився балкон, на якому стояв чоловік, на проїжджу частину.
