Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру

Колишньому депутату Одеської міської ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та державній зраді, вчинених у змові з представниками РФ (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 КК України). Він закликав державу-агресорку прийти і захистити «російськомовних». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній депутат організовував в Одесі проросійські заходи та публічно закликав РФ ввести війська нібито для «захисту російськомовного населення». Підозрюваний підтримував зв’язок із представниками влади держави-агресорки, передавав їм інформацію про ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних організацій.

Підозрюваний також схвалював проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ і закликав до проведення аналогічного в Одесі.

29 жовтня підозрюваного затримано в порядку ст. 615 КПК України. За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, в Одесі 35-річній жінці повідомлено про підозру за публічну наругу над державним прапором. Камера спостереження зафіксувала, як вона зірвала стяг з фасаду магазину та викинула його у смітник. Повідомляється, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси. Про нього правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.