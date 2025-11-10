Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки

Наталія з Кривого Рогу, яка добровільно долучилася до війни, змогла стати мамою у зрілому віці завдяки підтримці медиків

Захисниця ЗСУ Наталія зустріла на фронті кохання свого життя і, попри 51 рік, народила доньку Соломію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний реабілітаційний центр Unbroken.

Наталія раніше була підприємицею і мала власне швейне виробництво в Кривому Розі. Та невдовзі туди прилетів снаряд і жінка, якій тоді було 48 років, вирішила не відновлювати фабрику та мобілізуватися. Жінка служила в окремій Президентській бригаді ім. гетьмана Богдана Хмельницького, евакуйовувала поранених і надавала медичну допомогу на фронті.

У 2023 році Наталія зустріла Сергія, водія-механіка з іншої бригади, закохалася в нього, і в 2024 році вони побралися. Попри те, що обидвоє мають дорослих дітей від попередніх стосунків, Наталія і Сергій вирішили, що хочуть мати і спільних. Тож, попри вік жінки – тоді їй був уже 51 рік – пара почала планувати вагітність.

Військова стала мамою у 52 роки фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

«Я думаю, що боятися не треба. Якщо я йшла на війну і знала, що можу загинути, то тим більше не боялася вагітніти і народжувати. Це вибір кожної жінки, але життя – воно завжди варте того, щоб боротися», – Наталія.

У 2023 році Наталія познайомилася з Сергієм фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

У березні 2025-го вона дізналась, що втретє стане мамою. Згадує: «Сергій не стримав емоцій – плакав від щастя». Наталія ж перевелася до іншого підрозділу, де продовжувала служити до 30-го тижня вагітності.

Наталія народила здорову доньку Соломію фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

«На 36-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину у подружжя захисника і захисниці народилася дівчинка Соломія. Вона прийшла у цей світ вагою 2500 грамів і зростом 48 см. Попри вік мами, за шкалою Апгар крихітка отримала високу оцінку – 8/9 балів, що свідчить про її міцне здоров'я. Наталія ж тепер є прикладом того, що материнство у зрілому віці можливе та безпечне, якщо поруч з вами команда досвідчених медиків. У світі жінки успішно народжують дітей і після 50 років – сучасна медицина цьому лише сприяє», – повідомили у Національному реабілітаційному центрі Unbroken.

Нагадаємо, що українська журналістка та військова Олена Білозерська поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку. Олена Білозерська стала мамою вперше у 46 років. Білозерська пішла на війну в 2014-му, практично в перші ж дні, звичайним стрілком разом з чоловіком – одним з командирів добробату.