Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки
Захисниця України стала мамою
фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

Наталія з Кривого Рогу, яка добровільно долучилася до війни, змогла стати мамою у зрілому віці завдяки підтримці медиків

Захисниця ЗСУ Наталія зустріла на фронті кохання свого життя і, попри 51 рік, народила доньку Соломію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний реабілітаційний центр Unbroken.

Наталія раніше була підприємицею і мала власне швейне виробництво в Кривому Розі. Та невдовзі туди прилетів снаряд і жінка, якій тоді було 48 років, вирішила не відновлювати фабрику та мобілізуватися. Жінка служила в окремій Президентській бригаді ім. гетьмана Богдана Хмельницького, евакуйовувала поранених і надавала медичну допомогу на фронті.

У 2023 році Наталія зустріла Сергія, водія-механіка з іншої бригади, закохалася в нього, і в 2024 році вони побралися. Попри те, що обидвоє мають дорослих дітей від попередніх стосунків, Наталія і Сергій вирішили, що хочуть мати і спільних. Тож, попри вік жінки – тоді їй був уже 51 рік – пара почала планувати вагітність.

Військова стала мамою у 52 роки
Військова стала мамою у 52 роки
фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

«Я думаю, що боятися не треба. Якщо я йшла на війну і знала, що можу загинути, то тим більше не боялася вагітніти і народжувати. Це вибір кожної жінки, але життя – воно завжди варте того, щоб боротися», – Наталія.

У 2023 році Наталія познайомилася з Сергієм
У 2023 році Наталія познайомилася з Сергієм
фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

У березні 2025-го вона дізналась, що втретє стане мамою. Згадує: «Сергій не стримав емоцій – плакав від щастя». Наталія ж перевелася до іншого підрозділу, де продовжувала служити до 30-го тижня вагітності.

Наталія народила здорову доньку Соломію
Наталія народила здорову доньку Соломію
фото: Національний реабілітаційний центр Unbroken

«На 36-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину у подружжя захисника і захисниці народилася дівчинка Соломія. Вона прийшла у цей світ вагою 2500 грамів і зростом 48 см. Попри вік мами, за шкалою Апгар крихітка отримала високу оцінку – 8/9 балів, що свідчить про її міцне здоров'я. Наталія ж тепер є прикладом того, що материнство у зрілому віці можливе та безпечне, якщо поруч з вами команда досвідчених медиків. У світі жінки успішно народжують дітей і після 50 років – сучасна медицина цьому лише сприяє», – повідомили у Національному реабілітаційному центрі Unbroken.

Нагадаємо, що українська журналістка та військова Олена Білозерська поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку. Олена Білозерська стала мамою вперше у 46 років. Білозерська пішла на війну в 2014-му, практично в перші ж дні, звичайним стрілком разом з чоловіком – одним з командирів добробату.

Читайте також:

Теги: ЗСУ жінка вагітність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зробив заяву щодо України
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч
13 жовтня, 05:54
Інна Шевченко активно висвітлює своє материнство в соцмережах
47-річна телеведуча розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового
13 жовтня, 12:31
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
20 жовтня, 21:05
Титулована шаблістка прагне завоювати особисту медаль великих стартів
«Цей ген є і в мене». Олімпійська чемпіонка Кравацька зробила важливе зізнання
21 жовтня, 21:37
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
До полону ЗСУ потрапив російський окупант Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
4 листопада, 12:22
Блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ на вечірці Геловіну
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
4 листопада, 13:23
У листопаді 2023 року мешканець області, перебуваючи в Одесі, навмисно знімав на мобільний телефон роботу українських військових під час відбиття обстрілу
За відео з роботою ППО тіктокер з Одещини проведе п'ять років за ґратами
6 листопада, 13:47
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
На Сумщині викрито схему розкрадання при закупівлі дронів для ЗСУ
6 листопада, 13:27

Суспільство

Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки
Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки
Створення Реєстру збитків. Мер Харкова зустрівся із генсеком Конгресу місцевих влад Ради Європи
Створення Реєстру збитків. Мер Харкова зустрівся із генсеком Конгресу місцевих влад Ради Європи
Різдвяний піст 2025 року: дата, меню, обмеження та правила
Різдвяний піст 2025 року: дата, меню, обмеження та правила
«Укренерго» повідомляє про пошкодження енергооб’єктів в деяких областях
«Укренерго» повідомляє про пошкодження енергооб’єктів в деяких областях
Залужний закликав не поспішати з мирною угодою з Росією
Залужний закликав не поспішати з мирною угодою з Росією

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua