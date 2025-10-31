Головна Одеса Новини
Привласнили понад 1,6 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Посадовці Одеської міськради отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Екскерівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради отримали підозри
фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

За даними слідства, посадовці змовилися під час закупівлі рацій для одеського військового округу

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Одеської міськради. Їх підозрюють у розтраті понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, колишній керівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради змовились із представниками двох комерційних структур та організували закупівлю рацій для потреб одеського військового округу підконтрольними їм підприємствами.

«Фігуранти повели тендер під заздалегідь визначеного переможця, який постачав 300 радіостанцій з додатковими акумуляторами у кількості 300 штук. Водночас учасники схеми незаконно включили до вартості договору суму податку на додану вартість, тоді як відповідно до законодавства операції з постачання товарів для потреб військових підрозділів звільняються від сплати ПДВ», – кажуть поліцейські.

Зазначається, що посадовці безпідставно заволоділи 1 661 510 грн Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом привласнення державних коштів шляхом зловживання службовим становищем, учинене в особливо великих розмірах, групою осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для поховання загиблих захисників України.

До слова, колишньому депутату Одеської міської ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та державній зраді, вчинених у змові з представниками РФ (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 КК України). Він закликав державу-агресорку прийти і захистити «російськомовних».

