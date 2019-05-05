Поминальні дні: поліція обмежить рух транспорту у одеських кладовищ



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До уваги водіїв!

Управління патрульної поліції Одеської області заявило про обмеження руху транспорту у міських кладовищ 5 травня з 7 год до 19 год. Про це повідомила прес-служба управління.

З метою забезпечення громадського порядку та безпеки на дорогах в день пам'яті померлих співробітники патрульної поліції будуть здійснювати контроль правопорядку. Рух транспорту буде обмежено у Таїровського і 2-го Християнського кладовищ.

Так, в Київському районі об'їзд Таїровського кладовища буде здійснюватися за схемою: пр. Небесної Сотні - вул. Левітана - вул. Ільфа і Петрова - вул. Ак.Глушко; пр. Свободи - вул. Ак.Вильямса - вул. Ільфа і Петрова; пр. Небесної Сотні - вул. Ак.Вильямса - регулювання; пр. Небесної Сотні - вул. Левітана - регулювання; вул. Ак.Глушко - вул. Ільфа і Петрова - регулювання; дорога на Чорноморськ - Сухий лиман - регулювання.

У Малиновському районі об'їзд 2-го Християнського кладовища буде здійснюватися за схемою: вул. Люстдорфська дорога - Іподромний пров. - вул. Краснова - вул. Середньофонтанська; вул. Люстдорфська дорога - Адміральський ін. - вул. Краснова - вул. Середньофонтанська; вул. Водопровідна - вул. Артилерійська - вул. Краснова.

Також водіям нагадали, що під час масових громадських заходів служби допомоги працюють в посиленому режимі, тому надання спецтранспорту переваги в русі є обов'язковим.

Джерело: Трасса Е-95