Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами

На території одного з підприємств Одещини виникла масштабна пожежа

Унаслідок російської атаки ніхто не постраждав

Росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував область кількома десятками ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Як зазначається, внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. «Займання охопило склад з побутовою технікою (бойлерами та обігрівачами). Наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники. Врятовано поруч розташований склад логістичної кампанії», – йдеться у повідомленні.

Знищені бойлери та обігрівачі фото: Одеська ОВА

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав. На місці влучання продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.

Як повідомлялося, уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей.

До слова, Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.