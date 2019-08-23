В Одесі правоохоронці запобігли незаконному виселенню літньої жінки з квартири



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21 серпня близько одинадцятої години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що до квартири жительки Приморського району увірвалася група невідомих чоловіків, які, застосувавши силу, виштовхали господиню з її оселі

На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції та співробітників батальйону поліції особливого призначення.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в ОДеській області, повідомляє «Главком».

У квартирі 82-річної одеситки правоохоронці виявили трьох чоловіків. З їх слів, вказане житло є предметом судового розгляду, а вони, нібито, представляють інтереси однієї зі сторін спору. Для з’ясування обставин чоловіків доставили до відділу поліції. У двох із них було вилучено зброю ймовірно пневматичної дії. Її направили на експертизу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Слідство триває.





Правоохоронці наголошують, що будь-які спірні питання, у тому числі, пов’язані з нерухомістю, повинні вирішуватися виключно в правовому полі та методами, визначеними законодавством.