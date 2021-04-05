Військові навчання суден проходять біля узбережжя Одеси

Плавання для цивільних суден під час навчання може бути небезпечним й забороняється з 00:00 по 19:00 щоденно

Навчання Військово-Морських Сил ЗС України (ВМСУ) розпочинаються з 8 квітня. Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на Адміністрацію порту.

Так, з 00:00 восьмого квітня до 19:00 дев'ятого квітня плануються заходи бойової підготовки Збройних Сил України. Плавання для цивільних суден під час навчання може бути небезпечним й забороняється з 00:00 по 19:00 щоденно.

Також за інформацією від ВМСУ щоденно з 19:00 до 24:00 навігація по районах плавання буде відкрита для проходження суден.

Тим часом, збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях. Із них вісім пройдуть на території України і 14 – за кордоном. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів і військових аташе країн НАТО та представників офісу НАТО в Україні в середу, 2 грудня.

«Ми запрошуємо всіх наших партнерів підвищити рівень участі в навчаннях на території України в наступному році. Зі свого боку, з огляду на отриманий статус партнера з розширеними можливостями, Збройні сили України готові приєднатися до відповідних навчань Альянсу, пов'язаних з колективною обороною», – сказав Таран.