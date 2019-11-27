Прем'єр скасував робочу поїздку на Одещину



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Гончарук планував ознайомитися з ходом реконструкції мосту через Хаджибейський лиман

Олексій Гончарук планував відвідати Одеську область 28 листопада

Голова уряду України Олексій Гончарук вирішив скасувати робочу поїздку до Одеської області, заплановану на 28 листопада.

Про це повідомив «Укрінформу» сьогодні ввечері речник голови Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

«Нам повідомили у Кабміні, що прем'єрміністр України скасував намічену на 28 листопада робочу поїздку до Одеської області», - сказав Соколов.

Раніше у пресслужбі Одеської ОДА повідомляли, що голова уряду планував ознайомитися з ходом реконструкції мосту через Хаджибейський лиман на 445-у кілометрі автотраси М-05 «Київ-Одеса».

Цей об'єкт є складовою частиною проєкту транснаціонального транспортного коридору GO Highway.

До слова, прем'єрміністр України Олексій Гончарук повідомив про оголошення тендеру на визначення підрядної організації для будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі та наголосив, що будівництво самого мосту може стартувати вже на початку наступного року.