Реконструкція пляжу в Одесі. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати

Вартість робіт становить 35,45 млн грн

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради 4 вересня уклало договір із ТОВ «Капрі Топ» на реконструкцію ділянки пляжу «Відрада». Вартість робіт становить 35,45 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Реконструювати мають частину пляжу між бунами №6-Б та №6-В. Роботи планують завершити до кінця травня 2027 року. На ділянці проведуть комунікації, оновлять плитку на набережній, замінять зношені сходи та огорожу, облаштують пандус, поручні, підйомник і навіс.

Крім того, встановлять модульні контейнери для адміністрації, надання медичної допомоги, санвузла та зберігання плавзасобів. Фінансування передбачене з місцевого бюджету.

На цей рік передбачено 4,78 млн грн, решта ‒ на 2027 рік. Договірна ціна тверда і включає 1,7 млн грн на покриття інфляційних ризиків (ціни та суми вказано з ПДВ).

Створеною в 2021 році одеською «Капрі Топ» володіє Марія Марченко, а керує Вікторія Гавричко. Раніше власником був Сергій Сипченко. Марченко також володіє ТОВ «Гринбуд». З 2023 року фірма отримала підрядів на 125,75 млн грн. Нинішній ‒ найбільший.

Бетонну тротуарну фігурну плитку товщиною 70 мм заклали по 1 764 грн/кв. м. Водночас одеські виробники продають плитку більшої товщини значно дешевше – від 520–545 грн/кв. м, а «Золотий мандарин» – від 1 060 грн/кв. м залежно від кольору.

Бездобавковий портландцемент М400 у кошторисі вказали по 16 000 грн/т. Для порівняння, «Каскад бетон» продає такий цемент по 8 000 грн/т, тобто вдвічі дешевше. Водночас за ДСТУ бездобавковий портландцемент виготовляють переважно для марки М500 і позначають його CEM I, або ПЦ I. ТОВ «КВК Український цемент» М500 без домішок продає по 7 080 грн/т, «Будівельна Гільдія» – по 10 400 грн/кг. Ціни на портландцемент М400 з домішками також нижчі: База «Куб» в Одесі продає цемент марки М400 по 7 120-8 160 грн/т, а «Одесацемент» ‒ по 6 276 грн/т.

«Отже, тільки на цих позиціях потенційна переплата може складати понад 2 млн грн», – йдеться у розслідуванні.

Також, як зазначають журналісти, середньомісячна зарплата на одного робітника в режимі повної зайнятості при розряді робіт 3,8 складає 23 812 грн. Середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» в Одесі вища – 35 тис. грн. Обов’язки начальника Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради виконує Віталій Парфьонов.

Зазначається, що фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

До слова, від початку 2026 року переможцями державних тендерів через систему Prozorro вже стали 83 422 підприємці, які виграли 923 739 закупівель.