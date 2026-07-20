Один ФОП виграв понад 2 тис. тендерів у 2026 році

За весь час роботи Prozorro абсолютний рекорд належить ФОПу, який отримав 10 225 перемог

Від початку 2026 року переможцями державних тендерів через систему Prozorro вже стали 83 422 підприємці, які виграли 923 739 закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Для порівняння, за весь 2025 рік перемогу в держзакупівлях здобули 115 512 ФОПів, отримавши понад 2 млн тендерів. Це на 38% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, однак на 30% менше, ніж у рекордному 2024 році.

ФОПи дедалі активніше включаються у держзакупівлі – особливо у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. Так, якщо підрахувати активність підприємців торік, то на один ФОП припадає майже 18 тендерів. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 6,2 тендера.

Є й рекордсмени серед підприємців. 2 288 тендерів виграв ФОП-лідер цього року. Водночас ще один підприємець вже встиг попрацювати із 769 різними замовниками, вигравши 788 тендерів у 2026 році.

Загалом за весь час роботи Prozorro абсолютний рекорд належить ФОПу, який отримав 10 225 перемог, співпрацюючи лише з 23 замовниками. Друге та третє місця посідають підприємці з 8 636 та 8 553 виграними тендерами відповідно.

Зазначається, що не завжди системі вдається відсіяти виконавців, угоди з якими потенційно можуть порушувати закон. Так, під час перевірки тендерів виявлено два ФОПи, що виграли загалом шість тендерів на суму 297,5 тис. грн – вже бувши у статусі зниклих безвісти. Цей статус не припиняє автоматично діяльність підприємця. Аби ФОП був припинений, потрібна державна реєстрація припинення діяльності. Підставою може бути, зокрема, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Сам факт внесення до реєстру зниклих безвісти цього не робить.

Нагадаємо, за два квартали 2026 року в Україні відкрили на 39 214 більше ФОПів, ніж припинили діяльність. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти.

До слова, станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебували 797 фізичних осіб-підприємців. Це становить 30% від загальної кількості компаній, внесених до цього переліку.