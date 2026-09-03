Дрони атакували 10 областей – найбільше постраждала Одеса: головне за ніч 3 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 вересня 2026 року
Ніч на 3 вересня відзначилася масованою атакою реактивних безпілотників по Україні – під удар потрапили дев'ять областей, найбільше постраждала Одеса. У Києві від початку доби оголосили тривогу вже втретє. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 вересня.
Масована атака реактивних дронів: 10 областей під ударом, Одеса зазнала руйнувань
У ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох напрямках. Під загрозою перебували Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська та Одеська області, а дрони долетіли навіть до Волині – під ранок у Луцьку працювала ППО.
Найважчі наслідки – в Одесі: близько 01:40 реактивний безпілотник влучив у багатоповерхівку в ЖК «Руслан і Людмила». Постраждало восьмеро людей – усім надається необхідна допомога. Це вже друга ніч поспіль, коли Одеса потерпає від атак: попередньої ночі тут також постраждало восьмеро, серед них дитина.
У Києві від початку доби повітряну тривогу оголошували вже втретє – ворог продовжує тримати столицю в постійній напрузі.
Зеленський подав законопроєкт про штрафи за «дропів» до 170 тис. грн
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