Дрони атакували 10 областей – найбільше постраждала Одеса: головне за ніч 3 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 вересня 2026 року

Ніч на 3 вересня відзначилася масованою атакою реактивних безпілотників по Україні – під удар потрапили дев'ять областей, найбільше постраждала Одеса. У Києві від початку доби оголосили тривогу вже втретє. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 вересня.

Масована атака реактивних дронів: 10 областей під ударом, Одеса зазнала руйнувань

У ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох напрямках. Під загрозою перебували Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська та Одеська області, а дрони долетіли навіть до Волині – під ранок у Луцьку працювала ППО.

Найважчі наслідки – в Одесі: близько 01:40 реактивний безпілотник влучив у багатоповерхівку в ЖК «Руслан і Людмила». Постраждало восьмеро людей – усім надається необхідна допомога. Це вже друга ніч поспіль, коли Одеса потерпає від атак: попередньої ночі тут також постраждало восьмеро, серед них дитина.

У Києві від початку доби повітряну тривогу оголошували вже втретє – ворог продовжує тримати столицю в постійній напрузі.

Зеленський подав законопроєкт про штрафи за «дропів» до 170 тис. грн

Президент ініціював посилення відповідальності за використання чужих банківських карток – так звану схему «дропів». Штраф може сягнути 170 тис. грн.

Федоров залишає Запоріжжя і очолить Агентство відновлення

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров переходить до Києва – за даними джерел «Главкому» в уряді, він очолить Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури замість Сергія Сухомлина.

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