Одесит погрожував убивством дівчатам і змушував їх створювати порно

Чоловіку повідомили про підозру у злочинах проти семи дівчаток

38-річний чоловік протягом майже двох років через інтернет втягував малолітніх у створення порноконтенту

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який, за даними слідства, протягом майже двох років вербував малолітніх дівчаток для сексуальної експлуатації, шантажував їх та погрожував убивством. Його жертвами стали семеро дітей віком 10–11 років. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура та обласна поліція, пише «Главком».

За даними слідства, підозрюваний діяв онлайн із вересня 2024 року до липня 2026 року, проживаючи у Київському районі Одеси.

Чоловік реєструвався на різних сайтах для спілкування та цілеспрямовано шукав там дівчаток віком 10–11 років. Після знайомства він переводив спілкування до Telegram, де телефонував дітям та листувався з ними.

За версією слідства, під час спілкування одесит вів розмови сексуального характеру, надсилав дітям свої оголені фотографії та психологічно впливав на них. Також він шантажував дівчаток і погрожував їм убивством.

Правоохоронці затримали підозрюваного Фото: Одеська обласна прокуратура

Чоловік виманював у дітей оголені фотографії та відео фото: поліція Одеської області

Слідчі встановили, що чоловік виманював у дітей їхні оголені фотографії та відео. Через психологічну незрілість і довірливість малолітні погоджувалися на його вимоги.

У такий спосіб, за даними правоохоронців, підозрюваний вербував дітей для участі у створенні порноконтенту, а згодом поширював отримані матеріали серед інших неповнолітніх.

Загалом слідство встановило сімох потерпілих. Дві дівчинки на момент скоєння злочинів були 10-річними, ще п’ятьом було по 11 років. Щодо більшості потерпілих правоохоронці встановили багатоепізодність злочинів.

Крім того, чоловік, за даними слідства, незаконно отримував доступ до матеріалів із дитячою порнографією, регулярно завантажував їх з інтернету та зберігав на своїх пристроях.

Правоохоронці затримали підозрюваного Фото: Одеська обласна прокуратура

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі фото: поліція Одеської області

Одеська обласна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття чоловіка під варту без права на заставу.

Йому інкримінували низку злочинів, зокрема вербування малолітніх для сексуальної експлуатації, розбещення дітей, незаконне отримання доступу до порнографічних матеріалів, їх виготовлення, зберігання та розповсюдження, а також примушування малолітніх до участі у створенні порноконтенту. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Оперативний супровід у справі здійснювали Департамент міграційної поліції та Управління міграційної поліції в Одеській області. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.