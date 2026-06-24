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Рідні назвали ім'я загиблої внаслідок атаки РФ в Одесі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рідні назвали ім'я загиблої внаслідок атаки РФ в Одесі
Атака на одеський пляж стала частиною масованого обстрілу України 23 червня
фото: ФБ сторінка тітки загиблої

Дар'я Кравченко закінчила школу із золотою медаллю та працювала в медичній сфері

Жінкою, яка загинула 23 червня внаслідок атаки російського дрона на пляжі в Одесі, виявилася 26-річна Дар'я Кравченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис рідної тітки загиблої Олександри Щезник у Facebook.

Хто така Дар'я Кравченко

Дівчину звали Кравченко Дар'я Миколаївна, вона народилася у 1999 році. Дар'я закінчила Скадовську школу №1 із золотою медаллю, а вищу освіту здобувала в Київському політехнічному інституті на факультеті біомедичних технологій. Після завершення навчання вона побудувала кар'єру в медичній сфері – обіймала посаду заступниці директора одного з діагностичних центрів у Києві.

Обставини атаки

Вранці 23 червня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Один із безпілотників влучив у ділянку пляжу, де перебували відпочивальники. Дар'я Кравченко загинула на місці, ще одна людина – 39-річний чоловік – дістала поранення. Атака на одеський пляж стала частиною масованого обстрілу України 23 червня: того дня росіяни також завдали балістичного удару по Кривому Рогу, де загинули троє людей.

Рідні назвали ім'я загиблої внаслідок атаки РФ в Одесі фото 1

Одещина залишається одним із найчастіших напрямків російських дронових ударів, попри розпал курортного сезону, коли пляжі приймають тисячі відпочивальників з усієї країни.

Як працювали медики

Перша бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце через 13 хвилин після виклику, друга – ще через п'ять хвилин. Загальний час прибуття відповідав чинним нормативам. Про це в коментарі Суспільному розповів генеральний директор Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Кіяшко.

Рідні назвали ім'я загиблої внаслідок атаки РФ в Одесі фото 2

За його словами, ще до приїзду комунальної «швидкої» реанімаційні заходи розпочали медики приватної клініки «Інтосана», які опинилися на місці раніше – команди працювали узгоджено, об'єднавши зусилля.

«Наша бригада доєдналася, і ми вже діяли спільно з колегами з Інтосани», – уточнив Кіяшко.

Він також зауважив, що під'їзд до місця події ускладнювало розташування пляжної зони.

«Доступ до пляжів і під'їзд до них не такий простий, це рекреаційна зона», – наголосив керівник центру.

За попередніми даними, Дар'я Кравченко отримала травми, не сумісні з життям, точну причину смерті встановить судово-медична експертиза. 39-річного чоловіка з пораненнями грудної клітки та гомілки госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Розслідування

Виконувач обов'язків міського голови Одеси Ігор Коваль повідомив, що пляж, на якому загинула жінка, не входив до переліку зон, офіційно дозволених для відпочинку – на початку літа в Одесі визнали безпечними лише 13 таких ділянок. За словами Коваля, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини – слідство встановить усі обставини інциденту та дасть правову оцінку дій відповідальних осіб, зокрема орендаря пляжу.

Нагадаємо, про загибель жінки внаслідок ранкової атаки дронів на Одесу 23 червня «Главком» повідомляв одразу після трагедії – тоді ж стало відомо про поранення 39-річного чоловіка.

До слова, після трагедії Ігор Коваль закликав мешканців та гостей Одеси користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких пляж, де сталася трагедія, не належав.

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Теги: трагедія експертиза росіяни поранення чоловік жінка слідство пляжі Одеса Ігор Коваль

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