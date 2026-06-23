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Влада Одеси терміново звернулася до містян після трагедії на пляжі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Влада Одеси терміново звернулася до містян після трагедії на пляжі
Ігор Коваль закликав мешканців та гостей Одеси користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку
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Очільник міста Ігор Коваль висловив співчуття родині загиблої та звернувся до містян із терміновим закликом

Пляж, на якому через атаку російського дрона загинула 26-річна дівчина та дістав поранення чоловік, не був офіційно відкритий. Як інформує «Главком», про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких, станом на сьогодні, пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься», – заявив Коваль.

При цьому очільник міста зауважив, що навіть у дозволених місцях відпочинку безпека має бути понад усе.

«Під час повітряної тривоги, яку сьогодні було оголошено, зокрема через систему оповіщення з гучномовцями, необхідно було негайно покинути пляж та море і прямувати до укриттів. На місці події розміщено вказівники до найближчого мобільного укриття та паркінгу, які можна було використати для захисту», – наголосив Коваль.

Міська влада нагадала перелік офіційно відкритих пляжів, які пройшли перевірку:

  • Ланжерон: 7 ділянок пляжу у районі двох шарів та пляж біля закладу «Веранда»;
  • Дельфін: пляжні заклади «UnderAir» та «Ліберті», комплекс «Калетон» та інклюзивний пляж «Безмеж»;
  • Малий Фонтан: комплекс «Ла Камбала»;
  • Аркадія: пляжний заклад «Кокос»; пляжі комплексів «Ред Лайн» та «Портофіно»;
  • 10-та станція Великого Фонтану: муніципальний пляж та комплекс «Чайка»;
  • 11-та станція Великого Фонтану: муніципальний інклюзивний пляж;
  • 12-та станція Великого Фонтану: комплекс «Паблік»;
  • 14-та станція Великого Фонтану: комплекс «Куба»; Комунальний пляж в районі 14-ї станції Великого Фонтану;
  • 15-та станція Великого Фонтану: комплекс «Пляж-15»;
  • 16-та станція Великого Фонтану: «Золотий берег», комплекси «Карма» та «Варадеро».
  • Комунальний пляж в районі ресторану «Юг».

Нагадаємо, 23 червня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок цього в Одесі загинула 26-річна жінка. Також постраждав 39-річний чоловік: йому надали необхідну медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. 

Теги: дрон обстріл Одеса жінка пляжі

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