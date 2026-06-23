На пляжі в Одесі внаслідок атаки РФ загинула 26-річна жінка, є поранений

На місці удару працюють відповідні служби

Сьогодні, 23 червня, російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок цього в Одесі загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Кіпер додав: «Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак».

До слова, російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

Також російські війська протягом доби, з ранку 22 червня до ранку 23 червня, завдали майже 50 ударів по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти у 13 територіальних громадах, постраждали дев’ятеро людей. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах