Роковини трагедії в Одесі: до Будинку профспілок приносять квіти

Територія навколо Куликового поля очеплена поліцією

До Куликового поля в Одесі приходять люди і кладуть квіти під Будинок профспілок, де 2 травня 2014 року внаслідок масових протистоянь сталася пожежа і загинули 42 людини. Наразі ситуація на Куликовому полі спокійна, подекуди лише виникають словесні перепалки між людьми з проукраїнськими поглядами і тими, хто притримується проросійських чи



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Фото: Громадське Роковини трагедії в Одесі, 2 травня 2018 року

Територія навколо Куликового поля очеплена поліцією

До Куликового поля в Одесі приходять люди і кладуть квіти під Будинок профспілок, де 2 травня 2014 року внаслідок масових протистоянь сталася пожежа і загинули 42 людини.

Наразі ситуація на Куликовому полі спокійна, подекуди лише виникають словесні перепалки між людьми з проукраїнськими поглядами і тими, хто притримується проросійських чи радянських поглядів.

Основна акція із вшанування пам’яті загиблих на Куликовому полі має відбутися о 14 годині, пізніше, близько 18 години, запланований «Марш українського порядку», який проведуть представники націоналістичних організацій.

Навколо Куликового поля стоїть очеплення з поліції: курсанти Академії внутрішніх справ стоять біля металевих сіток. На самій площі кілька десятків автобусів із бійцями Нацгвардії та співробітників різних підрозділів поліції. Усіх, хто хоче потрапити на Куликове поле, перевіряють через металеві рамки та оглядають особисті речі.





Джерело: Громадське