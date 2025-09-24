Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території

Раніше індекс Мосбіржі обвалили публікації ЗМІ про те, що США остаточно розчарувалися в переговорах з Москвою

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна може відвоювати не тільки свої території, а й піти далі, різко знизився індекс Мосбіржі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані біржі.

Індекс Мосбіржі з додатковим кодом (IMOEX2) знизився нижче рівня 2700 пунктів, досягнувши 2690,97 пункту. Таким чином, індекс зменшився на 2,16%.

Як відомо, 14 липня індекс Мосбіржі опускався до 2616 пунктів. Тоді зʼявилася інформація, що Трамп остаточно розчарувався в переговорах з Москвою і має намір передати Україні наступальну зброю.

Нагадаємо, Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер підкреслив, що Сполучені Штати продовжать постачання зброї країнам НАТО, які альянс потім буде відправляти в Україну. Американський лідер вважає, що за підтримки Євросоюзу Київ зможе протистояти російській економіці, яка перебуває в зруйнованому стані.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що довіра Дональда Трампа до Володимира Путіна знизилася через неправдиву інформацію, яку російський диктатор надавав щодо ситуації в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.