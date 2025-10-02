Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби

В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних

2 жовтня у Одесі оголошено днем жалоби

Кількість загиблих в Одесі через стихійне лихо зросла. Загинули 10 людей, серед яких дитина. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише «Главком».

Сьогодні, 2 жовтня в місті оголошено день жалоби. Міська влада вже розпочала заходи для підтримки постраждалих та компенсацій для родин загиблих.

Кулеба повідомив, що більше 1000 осіб звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна.

В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних. Створено тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії.

«Маємо з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це – питання безпеки і життя людей», – написав він.

Особлива увага приділяється затопленим укриттям, що мають критичне значення в умовах війни. Кулеба зазначив, що питання буде вирішене якнайшвидше.

Нагадаємо, в Одесі сильна течія під час негоди збила родину з ніг і затопила їхнє житло. Четверо дорослих та одна дитина загинули, не маючи змоги врятуватися. Загалом стихія забрала життя дев’яти людей.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Синоптики пояснюють, що антициклон блокував рух циклону, загострюючи атмосферні фронти та спричиняючи локальні зливи, а через ризик підтоплень рівень попередження підвищували до червоного.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та з’ясувати всі факти, що передували трагедії і могли стати причиною таких значних наслідків. Зеленський очікує на детальну доповідь уже цієї п’ятниці та висловив співчуття рідним і близьким загиблих.