Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова

Зеленський доручив повну перевірку роботи влади після загибелі 9 людей

Президент Володимир Зеленський прокоментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою, та доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Внаслідок стихійного лиха в Одесі загинуло 9 людей, серед яких одна дитина. Наразі також перевіряється інформація щодо долі ще однієї зниклої особи.

«Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України та Національна поліція.

Він доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та з’ясувати всі факти, що передували трагедії і могли стати причиною таких значних наслідків.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі, зокрема, проводився пошук зниклої дівчини, тіло якої знайшли о 7 годині ранку. На місці пошукових робіт працювала психолог ДСНС, надаючи допомогу постраждалим.

Рятувальникам вдалося запобігти ще більшій трагедії та врятувати сотні людей і транспортних засобів, зокрема врятовано 362 особи. Евакуйовано 227 транспортних засобів із водяних пасток. Також триває відкачування води із затоплених будівель та підвалів.