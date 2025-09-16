Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією

Рубіо також не назвав конкретних термінів для введення нових санкцій

Під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода, передає «Главком».

За словами Рубіо, останні події, зокрема вторгнення дронів на території Польщі та Румунії, свідчать про загострення ситуації, що робить необхідним припинення бойових дій між Росією та Україною.

В інтерв'ю Fox News Рубіо підкреслив, що для досягнення миру потрібна згода обох сторін, але наразі немає результатів з російської сторони. «Ми не отримали таких результатів від Росії», – зазначив він.

Рубіо також не назвав конкретних термінів для введення нових санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна, зазначивши, що «ми повністю розуміємо санкції, які нам доступні», і вказав, що президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення про їх введення в майбутньому.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту.

Згодом Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.

Своєю чергою спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія нині є «молодшим партнером» Китаю. За його словами, якби Китай припинив надавати підтримку РФ, війна в Україні могла б закінчитися «вже завтра».