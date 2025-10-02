Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа

Наслідки атаки наразі уточнюються

У ніч на 2 жовтня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі. Місцеві пабліки повідомили про масштабну пожежу, що вирує після влучань, передає «Главком».

Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає.

До слова, електропостачання на об'єктах Чорнобильської атомної електростанції, які були знеструмлені в результаті ворожого обстрілу інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС.