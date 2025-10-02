Головна Одеса Новини
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
Масштабна пожежа в Одесі після влучань
скриншот з відео

Наслідки атаки наразі уточнюються

У ніч на 2 жовтня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі. Місцеві пабліки повідомили про масштабну пожежу, що вирує після влучань, передає «Главком».

Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає.

До слова, електропостачання на об'єктах Чорнобильської атомної електростанції, які були знеструмлені в результаті ворожого обстрілу інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС.

