Безпілотник знову вдарив по ЗАЕС – МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті

«Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня», – МАГАТЕ

Зранку 18 квітня дрон атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Повідомляється, що обійшлося без пошкоджень та людських жертв.

Представники моніторингу, які знаходяться на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку. Однак їм було відмовлено в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, для оцінки масштабів інциденту.

«Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було «нейтралізовано», не уточнивши подробиць», – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені.

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонували дрони. Вони вразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора 6-го енергоблока та військовий автомобіль.

Згодом, представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.