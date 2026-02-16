Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло
Дрони атакують Одесу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очікується офіційна інформація від місцевої влади та фахівців

Увечері 16 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. Після цього в частині міста зникло електро- та водопостачання. Про це повідомляють місцеві канали, пише «Главком».

Варто зазначити, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, лише після цього увімкнули сирени у місті.

За повідомленням моніторингових каналів, Одесу атакували дрони, зафіксовано влучання.

Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і причини відключення світла. Відомо, що перебої торкнулися окремих районів міста. Очікується офіційна інформація від місцевої влади.

Станом на 23:45 загроза ударних дронів у місті залишається.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу. Під ударом опинилася логістична інфраструктура міста. Рятувальники ДСНС протягом кількох годин боролися з вогнем у надскладних умовах під загрозою повторних обстрілів.

Читайте також:

Теги: вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
Аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи
«Руйнування колосальні». В Одесі пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК
27 сiчня, 12:18
Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах
«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста
27 сiчня, 13:19
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
27 сiчня, 14:28
Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч
Атака на Україну, блекаут у Білгороді, заява Трампа про Путіна: головне за ніч
4 лютого, 05:35
Наслідки атаки на Одесу
Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)
9 лютого, 01:33
Пожеже після атаки у Мічурінську
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
12 лютого, 03:27
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ
Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: двоє поранених (оновлюється)
12 лютого, 08:10
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку
14 лютого, 07:31

Новини

В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло
В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як теракт
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як теракт
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня
В Одесі група людей напала на працівників ТЦК: кількох військових госпіталізовано
В Одесі група людей напала на працівників ТЦК: кількох військових госпіталізовано

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua