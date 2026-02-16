В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло

Очікується офіційна інформація від місцевої влади та фахівців

Увечері 16 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. Після цього в частині міста зникло електро- та водопостачання. Про це повідомляють місцеві канали, пише «Главком».

Варто зазначити, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, лише після цього увімкнули сирени у місті.

За повідомленням моніторингових каналів, Одесу атакували дрони, зафіксовано влучання.

Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і причини відключення світла. Відомо, що перебої торкнулися окремих районів міста. Очікується офіційна інформація від місцевої влади.

Станом на 23:45 загроза ударних дронів у місті залишається.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу. Під ударом опинилася логістична інфраструктура міста. Рятувальники ДСНС протягом кількох годин боролися з вогнем у надскладних умовах під загрозою повторних обстрілів.