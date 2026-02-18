На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
У Краснодарському краї РФ триває ліквідація пожежі на Ільському нафтопереробному заводі, що спалахнула після атаки безпілотників у ніч на 17 лютого. Про це повідомив Оперативний штаб, пише «Главком».
За інформацією російського МНС, увечері 18 лютого займання локалізували на площі 700 квадратних метрів. Поширення вогню зупинене, але повна ліквідація пожежі ще триває.
У гасінні беруть участь 125 рятувальників і 34 одиниці техніки. Офіційних даних про масштаб пошкоджень підприємства наразі не оприлюднено.
Як повідомлялось, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.
