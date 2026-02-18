Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
Момент удару по НПЗ у ніч на 17 лютого
скриншот з відео

У гасінні беруть участь 125 рятувальників і 34 одиниці техніки

У Краснодарському краї РФ триває ліквідація пожежі на Ільському нафтопереробному заводі, що спалахнула після атаки безпілотників у ніч на 17 лютого. Про це повідомив Оперативний штаб, пише «Главком».

За інформацією російського МНС, увечері 18 лютого займання локалізували на площі 700 квадратних метрів. Поширення вогню зупинене, але повна ліквідація пожежі ще триває.

У гасінні беруть участь 125 рятувальників і 34 одиниці техніки. Офіційних даних про масштаб пошкоджень підприємства наразі не оприлюднено.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності в Росії, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю. Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження об’єкта уточнюється.

Як повідомлялось, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику. 

Читайте також:

Теги: пожежа росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітакер окреслив реальний стан справ у мирних переговорах
Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання
17 лютого, 17:39
СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
12 лютого, 18:28
Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
Уражено Редкінський дослідний завод
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
7 лютого, 12:15
Російські клуби отримали від УЄФА понад €10,8 млн після початку повномасштабного вторгнення
Естонські клуби вимагають, щоб УЄФА припинила виплати для команд з Росії
4 лютого, 11:00
Близнюк з 2022 року працює тренером у збірній Китаю
Олімпійська чемпіонка поскаржилася на жорстокий булінг в збірній Росії з художньої гімнастики
2 лютого, 12:59
Росія намагається заговорити свої військові злочини в Україні темою історичної несправедливості
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
27 сiчня, 08:39
Депутати Держдуми скаржаться на невдалі фото під час засідань
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)
22 сiчня, 10:54

Соціум

На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
У Білгороді після вибухів стався блекаут (відео)
У Білгороді після вибухів стався блекаут (відео)
Ватикан бере на службу штучний інтелект: що зміниться для вірян
Ватикан бере на службу штучний інтелект: що зміниться для вірян
Росія посилює контроль: з’явилися «дитячі» номери та прив'язка SIM-карт до IMEI
Росія посилює контроль: з’явилися «дитячі» номери та прив'язка SIM-карт до IMEI
Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці
Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці
Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа
Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua