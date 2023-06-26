Вибивали гроші у військових: СБУ затримала злочинне угруповання

Зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм $2 тис. за вигадану «заборгованість»

Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угруповання та його активних учасників, що тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисники займались вимаганням грошей за вигадані борги або через штучно створені конфліктні ситуації фото: СБУ

Зловмисники займались вимаганням грошей за вигадані борги або через штучно створені конфліктні ситуації. У разі незгоди платити «данину» – погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою. Серед громадян, у яких фігуранти намагалися «вибити» гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська.

Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки і загострення криміногенної ситуації в західному регіоні. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм $2 тис. за вигадану «заборгованість».

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Співробітники СБУ затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового «траншу» данини – 40 тисяч гривень. Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної «каси», яку контролювали «злодії в законі». При обшуку в його помешканні виявлено $350 тис., які можливо належать до так званого «общаку».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Дніпровський райсуд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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До слова, Івано-Франківський міський суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна депутату Державної думи Федеральних зборів Росії Анатолію Вассерману за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей.