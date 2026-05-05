13 постраждалих хлопчиків. На Одещині отримав вирок серійний ґвалтівник

Наталія Порощук
В суді свою провину кривдник не визнавав
фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

«Вік жертв: від восьми до 14 років. Деяких дітей нелюд скривджував та розбещував по п'ять разів поспіль. Провина обвинуваченого підтверджується результатами низки судових експертиз, у тому числі комплексними амбулаторними психолого-психіатричними, та допитами потерпілих», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом 2020 року в маленькому містечку поблизу Одеси орудував «тихий» ґвалтівник. Літній чоловік, сторож в місцевому будинку культури, спілкувався з мамами та їх дітьми, гуляв у парку. Далі він запрошував до себе дитину в обідній час, коли уроки вже закінчилися, а батьки ще були на роботі.

«Заманював, обіцяючи дати пограти на приставці чи в телефоні, пригостити солодощами. Потім зачиняв двері зсередини орендованої квартири. Наодинці втирався в довіру та кривдив. Після цього виводив на вулицю і попереджував, щоб нікому не розповідали. На питання сусідів, відповідав, що до нього ходять онуки», – наголошує прокуратура.

Встановлено, що злочинними діями обвинувачений почав займатися ще з 17-річного віку. Його п'ять разів притягали до кримінальної відповідальності. Сумарно провів 20 років за ґратами за статеві злочини.

В суді свою провину кривдник не визнавав, аргументував тим, що це робив ніби його племінник, а він сам з фізіологічної точки зору вже не здатний до подібних дій.

За результатами розгляду справи судом чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої особи, вчиненому повторно особою, яка раніше скоїла статевий злочин, насильницьких діях сексуального характеру, щодо особи до 14 років, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин, розпусних діях щодо малолітнього. За клопотанням прокуратури ґвалтівник перебуває під вартою.

До слова, ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури довели вину мешканця одного із сіл Полтавщини у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі.

