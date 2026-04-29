Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Окупанти атакували Ізмаїл: пошкоджено райлікарню, постраждали люди

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Постраждала будівля районної лікарні
фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Уночі 29 квітня російська терористична армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні.

За даними влади, є постраждалі.

Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Також у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Теги: війна Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua