Окупанти атакували Ізмаїл: пошкоджено райлікарню, постраждали люди

Уночі 29 квітня російська терористична армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні.

За даними влади, є постраждалі.

Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Також у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.